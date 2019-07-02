Младшая сестра Лободы завела сеть "голыми" фото: как выглядит горячая красотка

Младшая сестра скандальной певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, завела сеть откровенными фото.

Так, 26-летняя Ксения привлекла к себе внимание аудитории после того, как ее знаменитая сестра Светлана поделилась снимками и видео с ее свадьбы. Оказалось, на личной странице в Instagram Лобода-младшая не стесняется делиться с фолловерами своими пикантными снимками.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит младшая сестра 36-летней Лободы, а также определить, кто из красоток горячее, приняв участие в опросе в конце новости.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией Комсомольская правда

Отметим, о сестре Лободы Ксении известно немногое. Девушка родилась в августе 1992 года, живет в Киеве. Она увлекается путешествиями и модельной деятельностью. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь. Впрочем, девушка также предпочитает скрывать любимого от посторонних глаз.

Ранее Светлана Лобода неоднократно рассказывала в СМИ, что у них с сестрой особая тесная связь. Внешне это тоже заметно: Ксения действительно очень похожа на старшую сестру.

Ксюша так же, как и Света, может похвастаться пухлыми, аппетитными губами, глубоким взглядом и отличной, подтянутой фигурой, что и демонстрирует на своих откровенных фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра Лободы Ксения вышла замуж 27 июня 2019 года. Светлана на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

После свадьбы Ксении Лободы в сети вспыхнула волна слухов о том, что и сама Светлана вскоре пойдет под венец (до этого 36-летняя артистка ни разу не была замужем официально).

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