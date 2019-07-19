"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухи о разводе с бывшим королем Малайзии Султаном Мухаммадом V.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором супруги признались друг другу в любви (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", — рассказала в ролике Воеводина. А супруг заявил, что для устойчивых и крепких отношений нужны страсть и взаимопонимание. Ну и дети, конечно.

Оксана Воеводина Фото из Instagram

Свадьба Оксаны Воеводиной и Султана Мухаммада V Фото из Instagram

Также адвокат модели Евгений Тарло ранее сообщил изданию New Straits Times, что Оксана не получала никаких повесток и вызовов в суд. Все слухи о разводе он списал на зависть.

"Что касается развода — ни повестки в суд, ни судебного разбирательства, ничего такого не было. Она не обращалась, и она не получала ничего официально от своего супруга. Существует немалое количество людей, которые завидуют им. У них блестящий брак, красивая свадьба, красивый ребенок", — отметил Тарло.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V Фото из Instagram

Оксана Воеводина Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Мухаммада V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

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