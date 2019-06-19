Минирования, скандал с билетами и флешмоб: подробности о первых концерты тура Hello Антитіла

15 июня состоялся концерт группы Антитіла на полтавском стадионе "Ворскла им. А. Бутковского".

Это третий концерт из пяти в рамках стадионного тура "Hello", который прошел в поддержку нового одноименного альбома. На Западе и Востоке уже почти пятьдесят тысяч человек услышали и спели "Hello" вместе с группой Антитіла. Впереди Одесса и Киев, передает пресс-служба группы.

Тур "Hello" знаковый для группы Антитіла, и в целом для украинского шоу-бизнеса.

В 2018 году музыканты не только первыми анонсировали свой стадионный тур, они также стали первыми, кто при поддержке технического партнера PR music, впоследствии использовал современное звуковое и световое оборудование на своих концертах по Украине.

Именно это оборудование используют звезды мирового уровня такие как: Daddy Yankee, Tokio Hotel и другие. Все стало возможным благодаря длительной подготовке и труда большой команды, насчитывающей около ста человек. Члены команды каждый день осуществляют большой объем работы, для того чтобы современная украинская музыка мощно прозвучала в пяти запланированных городах тура.

Подытожим чем запомнились концерты группы Антитела во Львове, Харькове и Полтаве зрителям и организаторам ...

Об этом мало говорили, но первые два концерта тура Hello были на грани срыва по разным причинам. Так во Львове, после первого этапа рекламной кампании тура, Федерация Футбола Украины требовала перенести концерт из-за волнения за возможное повреждение посетителями концерта Антитіл нового покрытия стадиона "Арена Львов", которое постелили перед футбольным матчем сборной Украины. Представители группы отстояли событие, хотя и пошли на ограничение и согласились задействовать только половину стадиона, переместив сцену и минимизировав угрозы для газона и предстоящего матча.

А за несколько дней до харьковского концерта к директору группы Антитела Вусыка поступали регулярные сообщения о возможном минировании стадиона и предложения "решить вопрос" за определенное вознаграждение.

Здесь следует поблагодарить руководство, сотрудников МВД и СБУ в Харькове которые взяли ситуацию под свой контроль. Необходимо отметить, что подготовка и промо-кампания в харьковский концерта не прекращалась даже после введения военного положения осенью 2018, хотя много мероприятий в городе Харькове из-за этого были отменены.

Подготовка концерта в Полтаве также не прошла без скандала: бывший мэр города и потенциальный кандидат в депутаты Александр Мамай, официально приобрел у Антитіл 700 билетов на концерт и начал бесплатное распространение среди жителей города, что вызвало большой интерес в СМИ.

Но, несмотря на все нюансы подготовки, наиболее запомнилось людям во Львове, Харькове и Полтаве - уникальная атмосфера единения, присущая только Антитілам. Следует отметить, что на трех концертах было много поклонников группы, которые приехали из разных стран: США, Германия, Великобритания, Венгрия, Нидерланды, Израиль и др.

"Мы пересекли экватор тура! Сказать что мы в восторге - ничего не сказать. Мы ожидали десятки тысяч людей во Львове, и это произошло. Но мы точно не были готовы к тому количеству людей и тому куражу, который был в Харькове и Полтаве. Все что случилось с Антитілами за последний месяц - это какая-то магия.

К нам собираются сторонники со всего мира. могли ли мы подумать что в Полтаву лететь с Остину, Минск. А во Львов из Швейцарии, Канады, Израиля. 24 августа мы привезем Hello в Одессу! Будет независимо, будет свободно и горячо. А еще всерьез думаем над расширением географии стадионного тура "- признается Тарас Тополя.

Для каждого города Антитіла готовили музыкальные сюрпризы. Так во Львове на одной сцене с командой выступили около пятидесяти детей, они на языке жестов исполнили песню "Лови момент". Также во Львове состоялась презентация песни и клипа "Symphony" в сотрудничестве с группой Clean Bandit. Гости Харькова и Полтавы услышали дуэт Тараса Тополи и Алексея Веренчика из группы DETACH. Они исполнили вместе песню "Смотри в меня". Фан-клуб Антитіл тоже не отставал, и оригинальным способом поздравил Антитіла в Харькове. Во время исполнения песни "Hello" они подняли сотни табличек с названием песни.

В Харькове и Полтаве зрители также приветствовали родителей Тараса Тополи, которые посетили именно эти города. В силу жизненных обстоятельств, они редко бывают на выступлениях группы Антитіла.

Неизменным в каждом городе была музыкальная программа от Антитіл, продолжительностью в два с половиной часа, шоу с графическими и визуальными эффектами, эксклюзивная открытая сцена в форме полукруга шириной более сорока метров, которая была создана специально для тура Hello.

Стадионный тур "Hello" продолжается. Следующий концерт состоится 24 августа в городе Одесса на стадионе "Спартак", а завершится тур 17 ноября в столичном Дворце спорта.

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