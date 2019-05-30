"Мимолетный чих-пых": звезда Сomedy рассказал о сексе с Бузовой

Известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал о сексе со скандальной телезвездой Ольгой Бузовой.

Так, ранее пару подозревали в отношениях, тогда Ольга и Тимур отдыхали вместе на частном, закрытом островев Таиландеи публиковали романтические, и даже провокационные снимки. Спустя год Тимур рассказал о сексуальных отношениях с Бузовой в YouTube-шоу "Есть вопросы" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Бартутдинов рассказал о сексуальном опыте с мужчиной. Читайте об этом по ссылке.

Батрутдинов и Бузова Rutube

В программе также снялась и Ольга Бузова. В ходе их беседы тет-а-тет Батрутдинов отметил, что для него секс с Бузовой – ответственный момент, к которому нужно быть готовым. Плюс к этому, Тимур не настроен на "мимолетный чих-пых" поэтому интима между ними до сих пор не было.

"Для меня это очень ответственный момент. Если я один раз с тобой пересплю, то я должен второй, третий и четвертый раз спать только с тобой. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Для меня это ответственно, поэтому я затянул наш конфетно-цветочный период", – высказался Батрутдинов.

По словам шоумена, одно их дружеское свидание все же могло закончиться интимом. Во время встречи он был "в полной боеготовности", однако в итоге взял себя в руки.

Бузова и Батрутдинов cosmo.ru

"Главное было не оступиться. Мне же тебе потом в глаза смотреть. Главная моя задача в общении с тобой, это чтобы ты не испытала больше душевных переживаний. Я знаю, как близко к сердцу ты все принимаешь. Я с тобой аккуратен и дорожу тем, что у нас есть. Если это будет просто пересып, то это подмочит основание нашего фундамента", – пояснил Тимур.

Ольга Бузова, в свою очередь, поблагодарила собеседника за заботу.

"В нашем с тобой случае – это либо все, либо друзья", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шоумен и актер Тимур Батрутдинов заявлял о своей симпатии к Ольге Бузовой. Он пообещал жениться на ней и даже бросить Comedy Club ради нее.

В свою очередь Бузова опровергла слухи о романе с Батрутдиновым, заявив, что их отношения имеют "дружеский" характер.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.