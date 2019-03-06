Мило поцеловались: Собчак подогрела слухи о романе с Богомоловым

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак подогрела слухи о ее предполагаемом романе с режиссером Константином Богомоловым.
На официальном мероприятии они мило беседовали друг с другом и поцеловались в щечку (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В частности, в кадр попал момент, как Собчак передвигается по залу и натыкается на Богомолова с другими людьми. Он спросил что-то у журналистки после короткого поцелуя, после чего, она продолжила разговор с его спутниками.
"Собчак подошла поздороваться и мило поцеловала Богомолова в щечку, в зале влюбленные сели рядом", – сказано в описании к видео.
Как сообщал OBOZREVATEL
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Ксения сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
Виторган, в свою очередь, впервые вышел на публику без кольца на пальце.
Вечером 21 января супруг Собчак избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта стало известно, что Собчак и Богомолом засветились вместе в аэропорту.
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