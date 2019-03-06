Мило поцеловались: Собчак подогрела слухи о романе с Богомоловым

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак подогрела слухи о ее предполагаемом романе с режиссером Константином Богомоловым.

На официальном мероприятии они мило беседовали друг с другом и поцеловались в щечку (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, в кадр попал момент, как Собчак передвигается по залу и натыкается на Богомолова с другими людьми. Он спросил что-то у журналистки после короткого поцелуя, после чего, она продолжила разговор с его спутниками.

"Собчак подошла поздороваться и мило поцеловала Богомолова в щечку, в зале влюбленные сели рядом", – сказано в описании к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL

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