Миллионы на счету и огромные долги: вскрылась правда о наследстве умершей Началовой

В росСМИ обнародовали информацию о наследстве трагически умершей певицы Юлии Началовой. Стало известно, что родственники артистки, помимо ее сбережений и имущества унаследуют и огромные долги.

Близкий друг ушедшей из жизни исполнительницы Егор Иващенко рассказал журналистам, что Началова оставила после себя имущества более, чем на 100 млн рублей. При этом родные также будут вынуждены рассчитаться с ее долгами, которые также достигают десятков миллионов, пишет "Комсомольская правда".

По словам Иващенко, в 100-миллионное наследство Началовой входит квартира, подаренная ей бывшим мужем, футболистом Евгением Алдониным.

Юлия Началова SM-news

При этом Юлия у своего другого мужа, хоккеиста Александра Фролова занимала под залог этой же квартиры 20 миллионов рублей. Теперь родные вынуждены будут отдать спортсмену одолженную сумму.

"Несмотря на развод, у Юли были хорошие отношения с Евгением Алдониным. Евгений прекрасно относился к Юле и к их общей дочери. О том свидетельствует и его щедрый подарок – роскошная квартира в центре Москвы. После развода Алдонин квартиру у Юли не забрал, не стал ее делить", – высказался Иващенко.

Также друг певицы добавил, что вероятно, фешенебельную квартиру Юлии в центре Москвы придется продать. На оставшиеся деньги после того, как все долги будут возвращены, они смогут купить дочери Началовой и Алдонина не менее роскошное жилье.

"Родственники могут продать квартиру и отдать Фролову долг. И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Сейчас он им мешает это делать. Просто надо поступать по совести", – заключил Егор Иващенко.

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