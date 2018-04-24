Миллионы лайков: Ники Минаж блеснула пышными формами в микро-бикини

Американская рэп-исполнительница и модель, обладательница пышных форм Ники Минаж, собрала миллионы лайков в соцсети новыми откровенными фото.

На личной странице в Instagram певица опубликовала снимок в микро-бикини, на котором продемонстрировала широкие бедра.

Fendi prints on 👅👅👅 Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 22 Апр 2018 в 8:24 PDT

Менее чем за сутки пост Минаж собрал более 1,7 млн. лайков.

Спустя несколько часов в профиле звезды также появились весьма откровенные фото в латексном наряде.

💦 Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 22 Апр 2018 в 9:00 PDT

"Попробуйте-ка возьмите меня", - прокомментировала один из постов знаменитость.

Come & get meeeeeee Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 22 Апр 2018 в 8:54 PDT

Вместе "латексные" фото Минаж собрали более 2 млн. лайков.

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