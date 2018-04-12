Milky Chance возвращаются в Украину

Культовая немецкая группа Milky Chance 7 июня выступит в Киеве.

Группа возвращается в украинскую столицу спустя два года, чтобы представить фанатам альбом 2017 года "Blossom". Концерт состоится в клубе Atlas, сообщили "Обозревателю" организаторы выступления.

Клеменс Ребайн и Филипп Дауш познакомились, когда начали играть в школьной джаз-группе Flown Tones. Ребайн - бас-гитарист, а Дауш - гитарист. Барабанщику, имя которого история умалчивает, быстро наскучило, и он покинул коллектив. Группа распалась, но отношения между Клеменсом и Филиппом остались.

Вместе они стали делать музыку проще - инди-поп, в котором отлично сочетались фолк и регги. В 2013 году они стали заливать треки на разные платформы с завидным постоянством. И один выстрелил. При чем так, что попал во все мировые чарты.

Изначально парни надеялись на какие угодно песни, но только не на "Stolen Dance".

В итоге простая, веселая песня с романтическим уклоном собрала более 300 миллионов просмотров на YouTube, стала глобальным хитом и помогла дебютному альбому "Sadnecessary" попасть в чарт Billboard. В первый альбом вошли успешные синглы группы “Down By The River” и "Flashed Junk Mind".

Работа над вторым альбомом "Blossom" заняла четыре года. По словам участников группы, такой большой срок был связан с плотной загруженностью: коллектив хотели видеть везде, даже спустя два года после выхода "Sadnecessary".

"Мы вовремя остановились, передохнули и сели писать песни в квартире у Дауша. Это нас перезапустило - новая музыка и полная изоляция", - рассказывает Ребайн, отмечая, что "Blossom" получился более электронным благодаря тому, что сыгран на настоящих инструментах, а не составлен из сэмплов.

Как и "Sadnecessary", "Blossom" пропитан атмосферой доброты и домашнего уюта. Возможно, все дело в том, что Клеменс и Филипп до сих пор живут в небольшом городке Касселе в Германии и не собираются переезжать: "После тура в поддержку "Sadnecessary", мы вернулись к семьям и почувствовали, что начали восстанавливаться морально. Дом - то место, где ты себя чувствуешь стабильно и в безопасности".

Киевское выступление Milky Chance состоится 7 июня в клубе Atlas. Организатор – Pop Corn. Билеты можно купить здесь.

Ранее "Обозреватель" писал о 5 самых ярких концертах апреля, которые пройдут в Киеве.