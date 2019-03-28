''Меня кинули'': Притула рассказал, почему поссорился с Фреймут

Между популярными украинскими ведущими Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут пробежала большая черная кошка.

Об этом Притула рассказал в интервью журналисту Роману Скрыпину. По словам телеведущего, поступок Фреймут очень его разозлил. Видео беседы публикует YouTube-канал skrypin.ua (видео смотрите ниже).

"Не то чтобы мы ругались… большая кошка пробежала 21 декабря 2013 года. Тогда шли торги между "плюсами" и "Новым каналом" за Олю Фреймут - у нее заканчивался контракт на "Новом" и она выбирала, где далее работать", - рассказал Притула.

"Мне кажется, что на "плюсах" оказались условия и предложения немного лучше и 19 декабря она подписала контракт с "1+1". Все бы ничего, но 16 декабря, за три дня до этого, она лично мне пообещала, что останется на "Новом канале", - продолжил он.

Как объяснил Притула, внезапное решение Фреймут привело к ряду проблем.

"Меня бы не беспокоила ее карьера, но помимо работы ведущего на "Новом канале" у меня еще есть должность креативного продюсера шоу "Хто зверху". Это рейтинговое шоу, там работает большая группа редакторов - они пишут под ведущих. И я конкретно почувствовал, что меня кинули. Я очень разозлился, потому что мы остановили подготовку к производству очередного цикла "Хто зверху", мы были вынуждены взять паузу, мы несколько месяцев проводили кастинги..." - пояснил он.

По словам телеведущего, 70% звезд украинского телевидения, которым предлагали место в шоу, отказались. Причиной отказа было нежелание, чтобы их сравнивали с Ольгой Фреймут.

Как писал ранее OBOZREVATEL, журналист Роман Скрыпин резко раскритиковал организаторов Национального отбора на Евровидение-2019, допустивших участие коллектива с пророссийской позицией.

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