MELOVIN возглавил топ самых популярных номеров "Евровидения-2018"

Представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN с песней "Under The Ladder" занял топовую строчку в списке самых просматриваемых номеров песенного конкурса в Португалии.

Топ выступлений предложен посетителям официального сайта "Евровидения", в список также вошли участники от Израиля, Кипра, Австрии, Германии и Чехии.

Впервые со своим номером украинский певец выступил во втором полуфинале "Евровидения-2018" и уверенно прошел в гранд-финал песенного конкурса, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, 12-13 мая. За главную победу в конкурсе соревновались 26 стран-финалисток.

По итогам гранд-финала MELOVIN - получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей конкурса. В результате певец занял 17-е место из 26 возможных, что стало удивлением для многих зрителей, как минимум по той причине, что выступление артиста уже после второго полуфинала на целые сутки возглавило топы YouTube. На данный момент на видеохостинге его просмотрели более 6 млн. пользователей.

Напомним, победительницей "Евровидения-2018" стала представительница Израиля, певица Нетта Барзилай, чьей песне "Toy" неоднократно предрекали уверенное первенство.

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