MELOVIN празднует день рождения: какими образами поражал кумир молодежи

В четверг, 11 апреля, популярный украинский певец MELOVIN, представлявший страну на масштабном конкурсе "Евровидение 2018" в Португалии, празднует день рождения. Кумиру молодежи исполнилось 22 года.

Впервые о MELOVIN'a узнали в 2015 году, когда он пришел на отборочный этап шоу "Х-фактор". С момента первого кастинга харизматичный Костя Бочаров завоевал популярность в Украине, а спустя некоторое время и далеко за ее пределами.

За годы своей творческой деятельности из участника талант-шоу MELOVIN превратился в популярного артиста, а также обладателя собственного бренда. Помимо сценического имени сменилось многое: подход к созданию музыки, стиль и, конечно же, внешний вид. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялся MELOVIN.

Особенной чертой сценического персонажа MELOVIN’а является цветная линза в глазу, а также его необычные прически. В частности, молодой артист несколько раз кардинально менял цвет волос, выбирая самые неожиданные оттенки.

MELOVIN

MELOVIN (фото из паспорта певца)

В начале своей карьеры MELOVIN предстал перед камерами платиновым блондином, после "Х-фактора" он сделал себе двухцветную, черно-белую прическу, длительное время артист был в образе брюнета, отличались только его прически.

MELOVIN

MELOVIN

Недавно MELOVIN предстал в совершенно неожиданном образе с седыми волосами. Ну и, конечно, не стоит забывать о еще одном знаковом для артиста аксессуаре – черной шляпе с широкими полями.

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.

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