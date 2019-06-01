Меладзе в Австрии, а Каменских с Потапом в Турции: где отдыхали звезды в мае. Фото

Украинские и российские знаменитости уже в мае открыли сезон отпусков. На свои страницы в Instagram они выкладывают красочные фото с разных стран и призывают поклонников последовать их примеру.
Больше всего снимков выкладывали новоиспеченные супруги Алексей Потапенко и Настя Каменских. Влюбленные, которые долгое время скрывали свой роман, теперь вдоволь наслаждаются друг другом и публично демонстрируют свои отношения уже в официальном статусе мужа и жены. В медовый месяц пара поехала в Турцию.
А Валерий Меладзе побывал в Австрии. В Вене, у артиста были гастроли.
Леся Никитюк отправилась в Испанию и поделилась лайфхаком для девушек:
"Атлантический океан, горы, морепродукты (фантастика). Совет: здесь можно скрыться с любовником от туристов, ходить на шопинг и жрать фантастические морепродукты! Наших вы здесь точно не встретите".
Містечко Віго це справжня автентична Іспанія (Галіція)Англійська - no comprendo😊Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика)...є навіть Ресторан Мішелін (вері делішес)☝🏻Порада для тьолочок!!!Тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти😂Наших ви тут точно не зустрінете🤣 Vigo es in Lugar increible, tiene tanto montaña Como el oceano atlantico. Ademas, gracias a esto tiene el puerto pesquero mas grande de Europa. Y Aqui puedes esconderte com tu amante secreto porque no hay turismo Ucraniano. 😁🥰 #лесяникитюк #travel #vigo #LaLigaExperience, #LaLiga, #megogo, #fccelta @megogo_ua
Еще одна звездная пара – Регина Тодоренко и Влад Топалов – отдохнули в турецком городе Белек.
#turkey #weekend @spicehotelbelek Семейные путешествия - это отдельная графа моей жизни. Если раньше можно было взять с собой купальник и гречку, то теперь у нас 3 чемодана подгузников, пелёнок и одноразовых плавок для бассейна 🙈😂(я просто сумасшедшая замороченная мать, но говорят, что это скоро пойдёт) 😁 В нашем отеле меня успокоили и сразу предупредили , что здесь есть всё самое необходимое: радионяня, аппарат для разогрева бутылочек, детское баночное питание, детские сухие смеси, детские присыпки, ванночки, подгузники обычные и для плавания в бассейне. В общем, всё самое нужное для отдыха с малышом. Как говорится , 2 чемодана с плеч😂 #регинатодоренко #регинапутешественница #семейныебуднитт #владтопалов
Влюбленные отправилась на отдых с ребенком.
В Белеке свой отпуск провела и телеведущая Анфиса Чехова.
*** Проживать, прошёптывать свою историю, Линию жизни свою нео-быкно-венную! Уроки учить и шишками красить головы... Ни в ком нет смысла, и в каждом живёт Вселенная! 🐘 Предзакатные #анфисиныстихомысли в роскошном @spicehotelbelek Это я для тех, кто по прежнему спрашивает меня, в каком отеле я остановилась🙈☺️ #spicehotelbelek #spicehotel #spicevillas #mintvilla #EnarSpa
Просили фото в купальнике? Получите -распишитесь☺️ Купальник @estelle_adony марки @shanswimwear 👙 Моя большая Любовь этого лета! Вообще от купальников этой марки схожу с ума! А вам как? Кстати, фото сделала мама🙈 Мне кажется, она себя превзошла😍 А еще в прошлом году закрывала пальчиком объектив☺️ #shan #shanswimwear
Она также уехала в отпуск с сыном.
Завтрак! Самое любимое время приема пищи. Время, когда я чувствую себя максимально Счастливой. Начну рассказывать про отель, который мы выбрали, поскольку эта тема сейчас актуальна и вы завалили меня вопросами, что за отель🙈☺️ Для расслабленного и уединённого отдыха всей семьёй, я выбрала отель @spicehotelbelek Это супер зелёный, очень уютный, стильный и элегантный отель, где нет ощущения, той самой "народной" Турции, которую я не люблю. И главное, тут можно уединиться, когда ты хочешь, и проводить время в тишине и абсолютном комфорте, и вынырнуть в "люди", когда пожелаешь. Мы сняли виллу с двумя спальнями и бассейном ( все подробности смотрите в сториес), а так же у нас есть свой ресторан, для тех, кто живет на виллах. Там нет шведского стола, а следовательно и обычного турецкого обжорства🤦🏻♀️) По звонку с виллы, персонал накрывает тебе, всё что пожелаешь. Тебе остается только наслаждаться☺️ Так что завтраки у нас тихие, спокойные, без беготни между столов. По моей просьбе, мне напекли лаваша бездрожжевого и блинов без сахара😬😀 Обожаю Турцию за их сервис и желание угодить гостю😍 Буду потихоньку рассказывать о наших турецких каникулах. Знаю что вы любите как можно больше подробностей с моего отдыха! Задавайте вопросы. На все отвечу)) #spicehotelbelek #spicehotel #spicevillas #mintvilla #EnarSpa
В турецком Белеке демонстрировала свои сексуальные формы и Анна Седокова.
А Кристина Асмус призналась, что осуществила свою давнюю мечту и побывала в ОАЭ.
Сбылась одна из моих мечт!! ✨ Я побывала в мечети шейха Зайда в Абу-Даби 🕌 Это шедевр архитектуры, одна из крупнейших мечетей мира. Ни одна фотография ее величия, конечно, не передаст, но те, кто не был, поверьте на слово 😉 Масштаб и роскошь просто поражают!!! Даже, когда фото пересматриваю - мурашки.. А у вас какая #тревелмечта ? 🗽🏯🏟🏔⛲️
Сильнейшее впечатление этой поездки в Дубай - вертолётная прогулка 🚁 Я давно мечтала полетать на вертолёте! Но скажу честно - боялась 😬 И внутренне даже выдыхала, когда не было свободного времени на нужный нам день... 🙈 Но вот случилось! Господа, это нереально круто!!!!!! 👍🏻 И очень комфортно и спокойно!! Время на выбор было - 12, 15, 25 и 45 минут ⏰ Мы взяли 15, думала в самый раз. И, вроде как, не самое короткое)), и не устанем. Оказалось мало!!! Казалось, что в воздухе были всего несколько минут. Короче, я бы ещё 3 раза по 15 минут полетала)))) Как минимум )))) 🤪 У вас был подобный экспириенс? Где летали? ⛅️ Как ощущения?
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