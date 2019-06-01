Меладзе в Австрии, а Каменских с Потапом в Турции: где отдыхали звезды в мае. Фото

Украинские и российские знаменитости уже в мае открыли сезон отпусков. На свои страницы в Instagram они выкладывают красочные фото с разных стран и призывают поклонников последовать их примеру.

Больше всего снимков выкладывали новоиспеченные супруги Алексей Потапенко и Настя Каменских. Влюбленные, которые долгое время скрывали свой роман, теперь вдоволь наслаждаются друг другом и публично демонстрируют свои отношения уже в официальном статусе мужа и жены. В медовый месяц пара поехала в Турцию.

А Валерий Меладзе побывал в Австрии. В Вене, у артиста были гастроли.

Леся Никитюк отправилась в Испанию и поделилась лайфхаком для девушек:

"Атлантический океан, горы, морепродукты (фантастика). Совет: здесь можно скрыться с любовником от туристов, ходить на шопинг и жрать фантастические морепродукты! Наших вы здесь точно не встретите".

Еще одна звездная пара – Регина Тодоренко и Влад Топалов – отдохнули в турецком городе Белек.

Влюбленные отправилась на отдых с ребенком.

В Белеке свой отпуск провела и телеведущая Анфиса Чехова.

Она также уехала в отпуск с сыном.

В турецком Белеке демонстрировала свои сексуальные формы и Анна Седокова.

А Кристина Асмус призналась, что осуществила свою давнюю мечту и побывала в ОАЭ.

Леонид Агутин и Анжелика Варум похвастались фото и видео с поездки в Венецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды показали трогательные фото с детьми. Артисты, певцы и журналисты опубликовали снимки с Последнего звонка.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!