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Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

6.9т Читать материал на украинском

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. Спустя пару дней после свадебной церемонии они отправилились на медовый месяц в Грецию.

OBOZREVATEL посчитал, сколько может стоить люксовый отдых молодоженов.

Звездная пара отдыхает в отельном номере пятизвездочного отеля Aldemar Royal Mare с персональным бассейном в небольшом курортном городке Аниссарас.

Сутки отдыха в люксе с гостиной зоной и персональным бассейном с полуморской водой обошлись молодоженам примерно в 26 тысяч гривен. Неделя проживания в таких условиях стоила паре 200 тысяч гривен.

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На курорте есть известный спа-центр, теннисный клуб Aldemar, тренажерный зал и широкий выбор объектов для отдыха и спорта.

В социальной сети Тодоренко появились insta-стори, в которых ведущая показала начало своих романтичных каникул с любимым. Звездные родители взяли с собой на отдых сына Майкла.

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Медовый месяц Тодоренко и Топалова: выяснилось, где и за сколько они отдыхают

booking.com

Напомним, что на праздничное мероприятие супруги потратили около 7 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Влад Топалов Регина Тодоренко
Место
Греция
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