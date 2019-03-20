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"Мечтаю о встрече "в верхах": Галкин удивил заявлением о Зеленском

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Российский шоумен Максим Галкин заявил, что с восторгом относится к решению комика Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.

Также муж Пугачевой отметил, что "мечтает встретиться в верхах" с основателем студии "Квартал 95" Зеленским, при этом иронично упомянул и армянского комика, звезду Comedy Club Гарика Мартиросяна, намекая на то, что последнему стоило бы подумать о политической карьере в Армении. Об этом шла речь в эфире шоу Hard Day's Night на телеканале "Дождь".

"Я прекрасно отношусь к решению Зеленского и совершенно не смеюсь над этим. У нас у власти в некоторых государствах пребывали такие индивидуумы... А Володя Зеленский – умнейший человек. Ему предъявляют претензии, что у него нет экономической программы. А сколько разворовали те, у кого она была!" – высказался Галкин.

Галкин и Зеленский

Галкин и Зеленский

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Также Максим сыронизировал о своей возможной политической карьере. Он отметил, что многие постсоветские страны "нуждаются в профессиональных клоунах", при этом добавил, что было бы не странно, если бы в будущем в президенты Армении баллотировался еще один известный комик Гарик Мартиросян.

Максим Галкин на телеканале "Дождь"

Максим Галкин на телеканале "Дождь"

Скриншот трансляции

"Клоунада, в которую превратилась политика в бывшем СССР, нуждается в профессиональном клоуне. Я мечтаю о встрече в верхах: я, Зеленский и Мартиросян от Армении", – подчеркнул шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим ГалкинВладимир ЗеленскийГарик Мартиросян
Теги
Выборы 201995 Квартал
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