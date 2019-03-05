"Мечта любого мужчины": украинская секс-бомба снялась для Playboy

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева снялась для нового номера популярного мужского журнала Playboy.

Об этом рассказали в Facebook глянца, анонсировав выпуск горячего номера, на страницах которого вернется украинская секс-бомба.

"Даша Астафьева – символ эротической фотографии и мечта любого мужчины вернулась на страницы журнала Playboy. Читайте в весеннем номере от 8 марта", – сказано в сообщении.

Напомним, что Астафьева уже снималась для Playboy. За самую первую обложку она получила 200 долларов. Она признавалась, что мужской журнал изменил ее жизнь. Звезда была знакома с основателем Playboy Хью Хефнером.

instagram.com/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она неожиданно призналась, что хочет уйти из шоу-бизнеса.

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