MARUV в латексе потрясла голыми ягодицами перед камерой: опубликовано видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), победительница Национального отбора на Евровидение-2019, показала пикантное видео своим подписчикам в сети.

Так, артистка станцевала с голой попой на камеру и выложила ролик в личных Instagram-сториз (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах MARUV позирует в красном латексном купальнике. Девушка выполняет сексуальные движения, которые напоминают танец "тверк".

"Это будет бимба!" – заинтриговала она поклонников надписью поверх ролика.

MARUV танцует на камеру Скриншот из Insta-сториз

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как сообщал OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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