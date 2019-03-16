MARUV получила стаканом в нос: что известно

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, рассказала о бурных студенческих годах.

Соответствующее интервью она дала изданию "Йод", признавшись, что ей разбили нос стаканом во время драки, а также были проблемы с полицией.

MARUV maruvofficial@instagram

"Каждая вторая моя пати в студенческие годы была безбашенной, угарной. Мы спускались со второго этажа по газовой трубе за пивом. Но однажды это плачевно закончилось. Оказываемся внизу, а там – оп, сюрприз: милицейский патруль. Чтобы не составили протокол, мы от милиционеров удирали, куда глаза глядят", – призналась певица.

maruvofficial@instagram

Более того, у нее возникли проблемы с правоохранительными органами в 17 лет, когда она подралась с какой-то девушкой.

"Всего несколько раз. И, кстати, за драку! Это было в клубе. Я сидела, девочка оставила возле меня сумку и ушла. А потом пришла и говорит: где моя сумка? И пришла с каким-то чуваком. Это сейчас я понимаю, что это был развод. А тогда мне было 17 лет, я не поняла, что происходит. Я только приехала из Павлограда, у нас там вообще клубов не было. И она мне стаканом разбила нос. Я вызвала полицию, но они так и не нашли ее", – поделилась Корсун.

MARUV maruvofficial@instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле после победы в Национальном отборе.

Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

В НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Есть вероятность, что страна пропустит Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке..

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