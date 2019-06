MARUV подловили на поцелуе с девушкой: горячее фото

Эпатажная украинская певица MARUV, которая отплясала перед российской публикой на премии МузТВ-2019, поцеловалась с девушкой из своего коллектива.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников.

"Вот так я и живу на сцене (That’s how I live at the stage. - оригинал)", – подписала Анна Корсун.

Maruv - поцелуй на сцене Instagram@maruvofficial

Что примечательно, поцелуи, страстные объятия и прочие прикосновения для номеров Maruv являются вполне привычной практикой. Именно этим она многих поклонников и зацепила.

"Это было сексуально", "На Дейенерис из "Игры престолов" похожа", "Тебе идет парик", "Вид, как у дешевой проститутки", – по-разному отреагировали пользователи.

Instagram@maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Maruv представила эротический клип на песню Mon Amour, в котором преобладало много садо-мазо образов, яркого макияжа, откровенных поз и минимум сюжета.

