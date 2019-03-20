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/Шоубиз

MARUV оголилась для российского глянца: фото

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Украинская певица MARUV (Анна Корсун), победительница Национального отбора на Евровидение-2019, снялась в пикантной фотосессии для российского глянца.

Об этом знаменитость рассказала в личных Instagram-сториз, опубликовав короткие видео из студии.

MARUV оголилась для российского глянца: фото

На кадрах в "сториз" MARUV запечатлена в дерзких нарядах и позах. В отдельных эпизодах фотосессии знаменитость оголила спину и плечи.

MARUV оголилась для российского глянца: фото
MARUV оголилась для российского глянца: фото
MARUV оголилась для российского глянца: фото
MARUV оголилась для российского глянца: фото
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Фрики Евровидения-2019, на фоне которых MARUV была бы ''мышкой''

Судя по всему, в Москву артистка наведалась не только для фотосессии. После работы в студии исполнительница засветилась на местной радиостанции "Москва FM", о чем также охотно рассказала своим подписчикам.

MARUV оголилась для российского глянца: фото
MARUV оголилась для российского глянца: фото

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Персона
MARUV
Место
РоссияМосква
Тег
Instagram
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