MARUV назвала фаворита на Евровидении-2019

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, рассказала, кого намерена поддерживать этой весной.

В личных Instagram-сториз знаменитость рассказала фанам, что собирается посмотреть номера всех участников, однако наверняка поддержит участника от России, своего приятеля Сергея Лазарева.

Фото: facebook.com

"Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - указала она.

Сама же MARUV заявила, что на Нацотбор больше не пойдет.

"Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - заявила певица.

При этом MARUV не упустила шанс напомнить о масштабных гастролях в России, которые начнутся уже в апреле этого года. В Украине выступать артистка не спешит, всеукраинский тур она пообещала организовать в конце лета или в начале осени.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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