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Maruv & Boosin - Drunk Groove

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Мaruv & Boosin - электронный дуэт из Украины. Вокалистка Анна Корсун пишет и исполняет песни на английском и русском. За последние 5 лет команда поменяла несколько коллективов, но с появлением Мaruv - вырисовалась концепция творчества.

Первый альбом "Stories", в который вошли треки на трех языках, ребята выпустили в 2017 году. После этого Анна Корсун познакомилась с гитаристом Михаилом Бусиным. Совместно они создали собственный лейбл — Zori Sound, а позже обнаружили, что их голоса удивительным образом сочетаются.

Трек "Drunk Groove" выстрелил настолько далеко, что попал в чарты даже за границей.

Послушать Мaruv & Boosin онлайн можно на Radio.Обозреватель.

Персона
Maruv & Boosin
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