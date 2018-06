Maroon 5 - Moves Like Jagger feat. Christina Aguilera

Лидер группы Maroon 5 любит интересное сотрудничество, потому в 2011 году пригласил суперблондинку Кристину Агилеру (Christina Aguilera), с которой группа и записала композицию "Moves Like Jagger".

"Moves Like Jagger" — первая песня в чарте Billboard Hot 100, которую спели два победителя ежегодной церемонии "Грэмми" в номинации Лучший новый исполнитель.

Песня и клип посвящены фронт-мену группы Rolling Stones - Мику Джаггеру, о чем и говорит название.

Адам Левин - первый артист, которому удалось войти в лучшую десятку синглов чарта Hot 100, в составе группы и в роли сольного исполнителя. А Кристина Агилера вошла в список восьми музыкантов, которые имеют в своей карьере синглы первой величины в чарте Hot 100 на протяжении трех десятилетий: в 1990-х ("Genie in a Bottle"), в 2000-х ("What a Girl Wants", "Come On Over Baby (All I Want Is You)" и "Lady Marmalade"), и в 2010-х ("Moves Like Jagger").

