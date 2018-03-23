Мария Яремчук удивила кардинальной сменой имиджа

Украинская поп-исполнительница Мария Яремчук поразила своих поклонников кардинальной сменой имиджа.

Артистка заплела дреды, начала носить береты разных цветов, яркие наряды, насыщенный макияж и оригинальные аксессуары. Об этих изменениях во внешности свидетельствуют свежие снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте певицы.

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

"Дайте антигистаминные. У меня аллергия на ту, кем я была вчера. Коротала время года в компании с чужими законами, записывала песни, тратила и зарабатывала на автопилоте, на автопилоте хотела стать певицей, на автопортрете не было ни одной моей черты. Худела, потому что неясно кому должна быть идеалом. Бежала, так как согласно с кем хотела быть актуальной? Слава, которая пройдет с красотой, которую используют, песни, которые не идентифицируют мою философию... Лежат на полках опыта, оставленные в багажном отсеке. Артист должен быть живым", - разоткровенничалась о переменах в своей жизни Мария.

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Мария Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мария Яремчук вызвала ажиотаж среди своих подписчиков в Instagram несколькими пикантными фото, сделанными для страниц глянцевого журнала.