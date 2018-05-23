"Не буду петь чужие песни": Мария Яремчук сделала откровенное признание

За кулисами шоу "Ліга зірок", которое телеканал "Украина" покажет в эту субботу, украинская певица Мария Яремчук рассказала, чем планирует заняться в творческом отпуске.

"Мое выступление на концерте "Ліга зірок" – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время", – заявила Мария.

Новости Мария Яремчук удивила кардинальной сменой имиджа

Также Яремчук поделилась, чем будет заниматься во время перерыва: "Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама", – сказала певица в интервью каналу "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Яремчук стала панически бояться того, чем хотела заниматься всю свою жизнь, каждый выход к публике превратился в маленькую смерть.