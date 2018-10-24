''Марина с нами'': звезды ''Дизель Шоу'' запустили трогательный флешмоб в честь погибшей Поплавской

Звезды известного юмористического проекта ''Дизель Шоу'' запустили в сети трогательный флешмоб в честь погибшей в ДТП коллеги Марины Поплавской.

Так, актеры показывают поклонникам в сети эксклюзивные кадры со звездой. Флешмоб получил название "Марина с нами". Фото и видео размещены в Instagram.

Таким образом артисты хотят сохранить память о Поплавской, как о веселом, жизнерадостном и искреннем человеке, а также талантливой актрисе.

Первым идею озвучил популярный КВН-щик, участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, ее поддержала его коллега, актриса Виктория Булитко, показав забавное видео с закулисья одного из их выступлений.

Видео Виктории Булитко

"Поддерживаю идею "Марина с нами" от Евгения Сморигина выкладывать видео Мариночки из наших актерских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Любим тебя очень и всегда будем любить", - написала Булитко под видео.

Видео Евгения Сморигина

Напомним, что утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористической студии "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

Позже в сети показали последние кадры с участниками "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП по дороге со Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в суде водитель "Дизель Шоу" рассказал о моменте смертельного ДТП.