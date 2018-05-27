"Мамина копия": Брежнева умилила фанов фото с дочерью

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком.

Фотографию, на которой артистка запечатлена со своей младшей дочерью Сарой Киперман, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Вот с таким настроением встречаем день! Чего и вам желаем", - подписала Брежнева кадр, на котором они с дочерью мило улыбаются.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах по поводу внешности девочки и отметили, что она очень похожа на свою звездную маму.

"Осталось цвет волос изменить и мини-копия мамина!" - пишут восхищенные комментаторы.

Отметим, что на данный момент младшей дочери Брежневой 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева показала милое фото с супругом Константином Меладзе.