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СпортLady

"Мамина копия": Брежнева умилила фанов фото с дочерью

1.9тЧитать новость на украинском

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком.

Фотографию, на которой артистка запечатлена со своей младшей дочерью Сарой Киперман, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Вот с таким настроением встречаем день! Чего и вам желаем", - подписала Брежнева кадр, на котором они с дочерью мило улыбаются.

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Поклонники певицы рассыпались в комплиментах по поводу внешности девочки и отметили, что она очень похожа на свою звездную маму.

"Осталось цвет волос изменить и мини-копия мамина!" - пишут восхищенные комментаторы.

Отметим, что на данный момент младшей дочери Брежневой 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева показала милое фото с супругом Константином Меладзе.

Персона
Вера Брежнева
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