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"Мальчик-бродяга": звезда 90-х Губин тайно покинул Россию со своей невестой

5.6тЧитать материал на украинском

Знаменитый российский певец 90-х, исполнитель известного хита "Мальчик-бродяга" Андрей Губин тайно покинул Россию. Артист уехал в Таиланд вместе со своей возлюбленной, при этом бросив работу в студии.

Так, о том, что Губин внезапно принял решение уехать из России, рассказал его продюсер Тарас Ващишин, с которым они планировали записать новые треки к 45-летию Андрея (30 апреля 2019 года), пишет "СтарХит".

"Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. Андрей перебрался в Таиланд и мы перестали поддерживать связь. Что касается круглой даты, не уверен, что он сейчас задумывается о таких вещах", – отметил Ващишин.

Андрей Губин в молодости

Андрей Губин в молодости

24СМИ

Оказалось, что в Азию ранее знаменитый артист уехал несколько месяцев назад. О том, что вместе с ним туда отправилась еще и вероятная избранница Губина рассказали их соседи по гостинице в Таиланде.

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"Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она – в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана", – поделился турист Игорь, отдыхавший по соседству с избранницей певицы.

Андрей Губин

Андрей Губин

Uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин признался, что серьезно болен и врачи сделали неутешительные прогнозы. Артист рассказал, что из-за проблем со здоровьем старается не появляться на публике и не дает концертов – у него сильные спазмы мышц лица и глаз.

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Персона
Андрей Губин
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Валевич Борис
Валевич Борис
Видно не долго осталось ему - вот и пустился во все тяжкие, а где еще можно классно оторваться как не в Таиланде
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