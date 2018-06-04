Макс Барских заинтриговал сексуальной татуировкой

Известный певец Макс Барских заинтриговал поклонников новым фото, на котором можно рассмотреть загадочную татуировку.

На снимке артист запечатлен после концерта в гримерке с полотенцем на груди. На теле видна большая татуировка в виде создания с человеческим телом, орлиным лицом и широкими длинными крыльями.

Менее чем за сутки фото Барских набрало свыше 40 тысяч просмотров, вызвав бурю эмоций и обсуждений о символическом значении нового тату артиста.

Сам певец, увидев большое количество вопросов, в комментариях под снимком рассказал, что работа ещё не завершена и олицетворяет египетского бога Амон Ра.

А ранее в интервью журналистам певец признался, почему делает татуировки. Первое тату Макса было сделано в 2011 году в Харькове, как подарок к своему 21-летию.

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"Каждая татуировка для меня – это символ тех или иных эмоций, которые я переживал. Это оттиск чувств и выражение свободы. В каждый символ я закладывал смысл, пока пазл не сошелся. На моей руке изображена божественная энергия, создавшая мир, с помощью поцелуя двух стихий – ветра и земли, ангела и человека. Также недавно на моей груди появилась татуировка египетского бога солнца – Амон Ра", - прокомментировал Барских.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макс Барских во время недавнего концерта в Москве попрощался с умершим отцом.