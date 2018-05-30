Маги мелодий Pur: Pur выступят в Киеве с сольным концертом

Харьковчане Pur: Pur, финалисты Нацотбора на "Евровидение-2016" выступят в Киеве с большим сольным концертом.

Маги мелодий наведаются в столичный Caribbean Club уже 2 июня.

Десять лет назад, тогда еще дуэт Наты и Евгения Жебко, опубликовал в сеть свой первый клип к песне "Cosmic Girl". Сегодня за их плечами музыкантов масштабные туры, выступления на мировых фестивалях от Украины до Грузии, саундтреки к фильмам и множество поистине космических треков.

Название группы с латинского переводится как "чистый". По словам Наты, дважды "pur" означает, что группа в своих песнях не просто говорит, а следует своим словам. Так же чисты их сказочные песни, голос Наты, бесчисленные эксперименты, желание поделиться своим волшебством с публикой.

Первый летний сольник Pur: Pur состоится уже в эту субботу в 19.00. Зрителям музыканты обещают настоящее чудо - микс электронно-акустических полотен группы, приправленный уникальным вокалом "украинской Бьорк" Наты Смириной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL киевский танцевальный фестиваль "Белые Ночи-2018" объявил ярких хедлайнеров.