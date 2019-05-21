Мадонну уличили во лжи на Евровидении-2019: показательное видео

Культовая американская поп-дива Мадонна, которая стала "гвоздем" гала-концерта песенного конкурса Евровидение-2019, возмутила поклонников попыткой улучшить голос через автотюн.

В YouTube опубликовали видео, где наглядно показали, как фальшиво звучал голос артистки до обработки через программу и после (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Концерт Мадонны "Like A Prayer" на Евровидении-2019: автотюн против реальности. Я сравнила видео, загруженное Мадонной, и лайф-версию Евровидения. Это не меняет того факта, что я все еще люблю ее музыку и все, что она сделала для музыкальной индустрии. Должна быть веская причина, по которой она звучала так, и, возможно, мы должны с этим смириться, что старение также является причиной. Поэтому, пожалуйста, любите ее и не ненавидите, или я удалю ваш комментарий", – подписала автор ролика.

Мадонна - Евровидение-2019 кадр из видео

Мадонна опубликовала заметно "подчищенную" версию своего выступления только на следующий день. На записи слышно, что в реальном времени музыкальная икона сильно фальшивила. Это вызвало негодование в сети.

"Мне всегда нравилась Мадонна, но я никогда раньше не слышал такого плохого вокала", "Я ждал этого видео", "Потеряла глаз и голос", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, за выступление на Евровидении мировая поп-дива Мадонназапросила космический гонорар — 1,35 млн долларов.

При этом звезда также доставила массу проблем организаторам. С Мадонной до последнего момента не могли подписать контракт. Документ был подписан за двое суток до выступление.

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