Мадонна выступит на Евровидении: сколько заплатят ''иконе'' поп-музыки

60-летняя поп-дива Мадонна выступит в качестве специального гостя на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. В гранд-финале конкурса 18 мая певица исполнит две песни - их пока держатся в тайне.

Известно, что одной из песене будет известный хит, а другой - новый трек Мадонны. Выступление американской "иконы поп-музыки" обойдется организаторам конкурса в сумму порядка миллиона долларов, сообщается на сайте Eurovisionworld.

Поговаривают, исполнение нового трека стало условием самой Мадонны. Песня будет содержать какие-то политические месседжи, что якобы идет вразрез с политикой аполитичного песенного конкурса.

На данный момент известно, что Мадонну будут сопровождать более 60 человек персонала. Выступление артистки оплатит местный миллиардер Сильван Адамс.

Примечательно, что это будет четвертое выступление Мадонны в Израиле, где ранее артистка уже выступала в 1993, 2009 и 2012 годах.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, украинская певица MARUV отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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