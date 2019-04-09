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Мадонна выступит на Евровидении: сколько заплатят ''иконе'' поп-музыки

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60-летняя поп-дива Мадонна выступит в качестве специального гостя на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. В гранд-финале конкурса 18 мая певица исполнит две песни - их пока держатся в тайне.

Известно, что одной из песене будет известный хит, а другой - новый трек Мадонны. Выступление американской "иконы поп-музыки" обойдется организаторам конкурса в сумму порядка миллиона долларов, сообщается на сайте Eurovisionworld.

Мадонна выступит на Евровидении: сколько заплатят ''иконе'' поп-музыки

Поговаривают, исполнение нового трека стало условием самой Мадонны. Песня будет содержать какие-то политические месседжи, что якобы идет вразрез с политикой аполитичного песенного конкурса.

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На данный момент известно, что Мадонну будут сопровождать более 60 человек персонала. Выступление артистки оплатит местный миллиардер Сильван Адамс.

Примечательно, что это будет четвертое выступление Мадонны в Израиле, где ранее артистка уже выступала в 1993, 2009 и 2012 годах.

  • Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, украинская певица MARUV отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

  • Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

  • Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
Мадонна
Место
Израиль
Тег
Евровидение
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