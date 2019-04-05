"Лживые обвинения!" Скандал Волочковой и Собчак набирает обороты

Российская телеведущая Ксения Собчак ответила эпатажной балерине Анастасии Волочковой на обвинения в аморальности после того, как наткнулась в спальне на интимный предмет.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, уточнив, что герои ее программы "Осторожно, Собчак" всегда в курсе того, что происходит на съемках.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова скриншот

"Я выкладываю рабочие материалы выпуска "Осторожно, Собчак" с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы", – написала Собчак.

Она добавила, что больше не собирается поддерживать какие-либо дискуссии на эту тему. В частности, Собчак опубликовала фрагмент видео со съемок в бане, которые не попали в программе. Она вместе с Волочковой думали, как именно снять момент.

Как сообщалOBOZREVATEL, в рамках шоу Собчак пришла в дом к Волочковой, которая провела ей экскурсию. Балерина отвела подругу, с которой долгое время враждовала, в баню, где они друг друга хлестали и припомнили старые обиды.

Позже телеведущая исследовала спальню героини, пока та не видела. В результате она наткнулась на интимный предмет, который из-за цензуры не показала в программе.

После выхода шоу балерина разозлилась и устроила Собчак взбучку в сети из-за этого. Она назвала журналистку бессовестной, а ее действия "дешевыми".

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