"Лживые нападки": лесбийский скандал с Темниковой получил продолжение

Бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова отреагировала на откровения Ольги Серябкиной про их роман.

Она написала на своей странице в Instagram, что готова выяснить на детекторе лжи, кто на самом деле с кем спит.

"Я смотрю, мое интервью породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", – отметила Темникова.

Темникова vs Серябкина

По словам артистки, она готова пойти на полиграф с продюсером Максимом Фадеевым в прямом эфире на YouTube-канале Анастасии Ивлеевой.

Елена Темникова Instagram

"Ребят, кто меня читает. Подскажите мне. Оставьте просто в комментарии "+" или "++", что делать: "+", если нужно не обращать внимания на лживые нападки людей. (Но вы же сами мне пишите, почему не реагируешь. Типа молчание – знак согласия). "++", если всегда нужно требовать правды к себе. Полиграф, чтобы публично остановить ложь", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой. Таким образом певица отреагировала на интервью бывшей коллеги по поводу того, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Позже в секс-скандал вмешалась певица Светлана Лобода. Она удивилась таким откровениям, посоветовав не выносить его на публику.

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