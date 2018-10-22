''Лживое шоу'': разгорелся скандал вокруг "Х-Фактора-9"

В сети разгорелся скандал вокруг шоу ''Х-Фактор-9''. Певица Татьяна Брянцева рассказала: после того, как она прошла кастинг ей позвонили продюсеры проекта и сообщили о том, что она не будет участвовать в шоу.

Девушка отметила, что получила от судей три "да". Об этом Брянцеа написала на своей странице в Facebook.

Также, девушка сообщила, что кастинг, который якобы проходил в Полтаве, на самом деле был снят в Киеве.

"первой ложью было то, что этот кастинг снимали в Полтаве , а не в Киеве, как было на самом деле, а именно, на киностудии Filmua , на Закревского, 22", - пишет Брянцева.

Кроме того, певице не сообщили причину, по которой ее исключили из шоу.

"Мне написали, даже не позвонили, что продюсеры решили не снимать меня и я больше не принимаю участия в шоу. Позор - организаторам и продюсерам, которые так неуважительно и бесцеремонно обходятся с талантливыми людьми. Лживое шоу Х-фактор, предостерегаю всех желающих и тех, кто верит в честность проекта, лучше смотрите другие шоу", - сообщает девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница ''Х-Фактора'' со сцены заявила о насилии мужа.