МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Лживое шоу'': разгорелся скандал вокруг "Х-Фактора-9"

19.6тЧитать материал на украинском

В сети разгорелся скандал вокруг шоу ''Х-Фактор-9''. Певица Татьяна Брянцева рассказала: после того, как она прошла кастинг ей позвонили продюсеры проекта и сообщили о том, что она не будет участвовать в шоу.

Девушка отметила, что получила от судей три "да". Об этом Брянцеа написала на своей странице в Facebook.

''Лживое шоу'': разгорелся скандал вокруг "Х-Фактора-9"
Новости
Раскидал конкурентов: Игорь Ласточкин зажег в "Танці з зірками"

Также, девушка сообщила, что кастинг, который якобы проходил в Полтаве, на самом деле был снят в Киеве.

"первой ложью было то, что этот кастинг снимали в Полтаве , а не в Киеве, как было на самом деле, а именно, на киностудии Filmua , на Закревского, 22", - пишет Брянцева.

Кроме того, певице не сообщили причину, по которой ее исключили из шоу.

"Мне написали, даже не позвонили, что продюсеры решили не снимать меня и я больше не принимаю участия в шоу. Позор - организаторам и продюсерам, которые так неуважительно и бесцеремонно обходятся с талантливыми людьми. Лживое шоу Х-фактор, предостерегаю всех желающих и тех, кто верит в честность проекта, лучше смотрите другие шоу", - сообщает девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница ''Х-Фактора'' со сцены заявила о насилии мужа.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
5
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги