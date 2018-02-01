"Люди, у нас война": Кондратюк обратился к артистам-предателям

Есть простые истины, которые должны понимать все. К ним же относится и вопрос сотрудничества со страной-агрессором в то время, когда идет война.
Таким мнением в студии ObozTV поделился украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, подискутировавший на тему инициатив вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко относительно отечественных артистов, которые гастролируют в России.
Игорь Кондратюк
Фото: styler.rbc.ua
Титрование так называемых артистов-предателей на ТВ Кондратюк посчитал очень "узким" подходом.
"Это очень узко – титрование. Мне кажется, наши люди, артисты, работники ездят в Россию потому что это можно. Нужно определить термин запрета. Эти люди – коллаборанты, сотрудничают с агрессором", - предложил ведущий.
При этом, по мнению Кондратюка, украинцы также должны считаться с таким определением.
"Это узко - наказывать только Каролину (Ани Лорак - Ред.), Настю и Потапа. Надо наказывать всех, кто туда выезжает", - пояснил он.
При этом звезда шоу "Караоке на Майдані" обратился к артистам, напомнив о простых истинах.
"Когда ходишь в туалет - надо пользоваться бумагой. Это все понимают. Но не все понимают, почему нельзя иметь дело с агрессором. У нас идет война, люди", - подчеркнул Кондратюк.
Напомним, 1 февраля в студии ObozTV прошел кворум, посвященный теме выступлений украинских артистов на территории страны государства. В рамках эфира продюсер Александр Ягольник рассказал о защите украинского шоубиза от РФ.
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