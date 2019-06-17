"Люди такие странные!" Лобода впервые прокомментировала матерный скандал с Лазаревым

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая живет и работает в РФ, впервые прокомментировала скандал, случившийся между ней и Сергеем Лазаревым на "Премии Муз-ТВ" 10 июня.
Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев. Об этом она сообщила во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram, ответив на вопрос одного из подписчиков на эту тему.
Она попросила Лазарева самостоятельно рассказать о случившемся.
"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет, — сказала певица с серьезным выражением лица, – Люди такие странные и порой так странно себя ведут...".
Светлана Лобода @lobodaofficial впервые отреагировала на скандал, случившийся между ней и Сергеем Лазаревым @lazarevsergey на "Премии Муз-ТВ", о котором первым сообщил Super. Во время прямого эфира в своем аккаунте в социальной сети Лобода зачитала очередной вопрос от подписчика на эту тему: "Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут..." ⠀ Напомним, что в этом году премия завершилась ссорой: по словам очевидцев, победитель номинации "Лучший музыкальный альбом" подошел к обладательнице титула "Певица года" с претензией: Сергей был недоволен тем, что Лободу назначили хэдлайнером церемонии, отдав право исполнить сет из 6 песен. Свидетели рассказывают, что свое негодование Лазарев сопроводил нецензурной руганью. Позже певец полностью отрицал инцидент в своих соцсетях. ⠀ На чьей вы стороне? #скандалы #светланалобода #сергейлазарев
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергею Лазареву не понравилось, что Лобода на "Премии Муз-ТВ" исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.
Позже Лазарев стал отрицать, что у него произошел конфликт с коллегой, высмеивая публикации на эту тему.
В свою очередь Светлана Лобода вообще отказывалась комментировать случившееся. Общие друзья артистов в это время активно обсуждали детали инцидента.
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