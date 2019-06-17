"Люди такие странные!" Лобода впервые прокомментировала матерный скандал с Лазаревым

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая живет и работает в РФ, впервые прокомментировала скандал, случившийся между ней и Сергеем Лазаревым на "Премии Муз-ТВ" 10 июня.

Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев. Об этом она сообщила во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram, ответив на вопрос одного из подписчиков на эту тему.

Она попросила Лазарева самостоятельно рассказать о случившемся.

"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет, — сказала певица с серьезным выражением лица, – Люди такие странные и порой так странно себя ведут...".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергею Лазареву не понравилось, что Лобода на "Премии Муз-ТВ" исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.

Позже Лазарев стал отрицать, что у него произошел конфликт с коллегой, высмеивая публикации на эту тему.

В свою очередь Светлана Лобода вообще отказывалась комментировать случившееся. Общие друзья артистов в это время активно обсуждали детали инцидента.

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