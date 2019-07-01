Любовный гороскоп на июль 2019: прогноз для всех знаков Зодиака

Июль 2019 готовит массу "пикантных" сюрпризов для всех знаков Зодиака: и для влюбленных, и для одиноких сердец. Астрологи пророчат изменения на личном фронте, а вот какой характер они будут нести – зависит только от вас самих.

Далее OBOZREVATEL предлагает подробный любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2019 года.

Гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака: кто столкнется со сложностями.

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ОВЕН

В июле 2019 Овны могут рассчитывать на поддержку вселенной, касательно дел сердечных. Одинокие представители знака обязательно встретят свою вторую половинку, или хотя бы сделают шаг на встречу к своему счастью.

Для тех, кто уже в паре, стоит проявлять максимальную лояльность и терпение. Помните, проблемы не только в вашем партнере, вы тоже можете быть виновником конфликтов. Поэтому будьте как можно мягче.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов любовный гороскоп на июль пророчит веселый месяц, и отношений это тоже будет касаться. Возможно, в какой-то момент вам станет скучно и вы со своей половинкой решитесь на смелые новшества и эксперименты. При этом они покажут вам совершенно иную сторону любимого человека.

Одинокие Тельцы станут частыми гостями на свадьбах или необычных свиданиях. Но помните, что разгульная жизнь придется не по нраву вашим близким и друзьям, однако они скоро поймут, что вы просто одиноки и ищете свою половинку.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды сулят Близнецам гармонию и взаимопонимание в отношениях с партнером. Самое время обсудить важные вопросы, вы, как никогда, легко придете к общему знаменателю. Одиноким же сердцам стоит внимательнее присмотреться к своему окружению.

Возможно, вы в упор не замечаете свою любовь. Если сделать какой-то первый уверенный шаг, вселенная поможет вам найти самый верный путь к счастью в личной жизни.

РАК

Ракам стоит немного поработать над тем, чтобы их любовные отношения не зашли в тупик из-за бездействия одной из сторон. Любовный гороскоп на июль говорит о том, что путь к взаимопониманию в этом месяце будет не самым легким, но при этом каждый маленький шаг будет делать отношения крепче.

Одинокие Раки могут испытывать слишком сильные эмоции по отношению к интересующему его человеку, но старайтесь не форсировать события. Это может спугнуть объект симпатии.

ЛЕВ

В самом начале жаркого июля Львы будут сбиты с толку внезапно возникшим тайным поклонником или поклонницей. Все секреты раскроются ближе к концу месяца, и вас захлестнет волна новых чувств и приключений. Можно смело терять голову, отдыхать и наслаждаться теплыми летними вечерами под звездным небом, вы наконец-то заслужили невиданное счастье.

Что касается семейных Львов, то их романтическую жизнь может несколько омрачить бытовая сторона. Постарайтесь и в этом увидеть плюсы – любая встряска будет иметь удвоенный эффект и только укрепит отношения с половиной.

ДЕВА

Девам в июле 2019 звезды сулят идиллию в личной жизни. Вам представится отличный повод прояснить былые разногласия и недомолвки, иначе они будут тянуть вам назад и не разрешат двигаться дальше.

Одиноким же сердцам о себе могут напомнить прошлые отношения. Как бы ни хотелось поддаться чувству ностальгии, помните, что лишь отпустив прошлое, сможете сделать шаг навстречу будущему счастью.

ВЕСЫ

Весы в июле будут наслаждаться летом и не тревожиться из-за проблем в любовной сфере. И все это зря. Несмотря на то, что у вас с вашей половинкой все замечательно, есть люди, которые завидуют вашему счастью. Остерегайтесь их!

Присмотритесь повнимательнее, очень скоро разразится буря и вашего партнера захотят увести. Чтобы уберечь свои отношения, постарайтесь быть в этот период особенно внимательны к просьбам и потребностям близких, помогайте любимым во всем, идите на компромиссы и небольшие жертвы, в будущем это обязательно окупится.

СКОРПИОН

Любовный гороскоп на июль для Скорпионов говорит о том, что наступил благоприятный период, чтобы обсудить с партнером важные вопросы и перевести отношения на новый уровень. Тем более, что достичь консенсуса на этот раз не составит труда – звезды на вашей стороне и все будет удаваться максимально легко.

Одиноким представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца. Вы можете неправильно воспринимать происходящие события, выдавая желаемое за действительность.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в июле могут столкнуться с непониманием со стороны своих любимых. Так страсти немного подугасли и, возможно, вы начали ощущать некий холодок. Но не стоит жаловаться на отсутствие страсти и романтики в отношениях. Совет звезд: пора взять инициативу в свои руки! Устройте романтический ужин, внезапное свидание или порадуйте любимого человека подарком. Ответный шаг с его стороны не заставит себя ждать.

Одинокие Стрельцы смогут наконец-то определиться с тем, чего же хотят от своей жизни. Вы поймете, что всегда нужно выждать свое время, но на это раз оно и правда наступило.

КОЗЕРОГ

Гороскоп на июль предупреждает, что Козерогам не стоит давить авторитетом на партнера. Дайте время, все непременно наладится, однако, чрезмерная настойчивость может усугубить ситуацию. Общайтесь с партнером на нейтральные темы, научитесь его слышать и ценить мнение. Ответной реакции долго ждать не придется.

Одинокие Козероги войдут в благоприятную фазу для новых знакомств. Середина месяца – удачное время для свиданий вслепую или для того, чтобы найти спутника жизни.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп любви 2019 советует Водолеям стараться больше внимания уделять решению бытовых и семейных вопросов. Вашу занятость в сфере карьеры близкие могут воспринять как безразличие, что повлечет за собой обиды и ссоры.

Одинокие же Водолеи окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и романтические знакомства им гарантированы. Возможно, это станет началом крепких отношений.

РЫБЫ

Отношения у Рыб могут значительно усложниться, причиной тому – сами они. Часто представители этого знака совершенно ничего не делают для того, чтобы порадовать своих любимых. Такое равнодушие может привести к ссорам и даже разрыву, после которого Рыбы еще долгое время будут одиноки.

У одиноких Рыб не хватит смелости выразить свою симпатию интересующему вас человеку. Попробуйте хоть как-то обратить внимание на себя.

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