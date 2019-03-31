Любовные утехи Цекало с молодой женой тайно сняли на видео

58-летний продюсер и шоумен Александр Цекало, о женитьбе которого недавно стало известно, всячески демонстрирует всем свои чувства.

При удобной возможности он с молодой женой Дариной Эрвин зажимается по углам на мероприятиях. Любовные утехи парочки тайно сняли на видео журналисты, а ролик предоставили в эфире программы "Ты не поверишь" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Цекало с Эрвин подловили на вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, куда молодожены впервые официально пришли вместе. Между ними бурлили настоящие страсти. Пара постоянно целовалась, заставляя окружающих своими действиями отводить глаза.

Александр Цекало и Дарина Эрвин hellomagazine.com

Ведущий Иван Ургант даже подшутил над шоуменом, что центральные телеканалы не врут, "что Америка с людьми делает". Молодожены спешно покинули банкет и уединились в укромном месте.

Молодая супруга, которую Цекало нежно гладил по талии и бедрам, прижала его к стене и начала одаривать страстными поцелуями. Именно этот момент и удалось зафиксировать вездесущим журналистам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Позже артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

Ранее он был женат на сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года.

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