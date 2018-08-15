Любовница мужа Лорак отличилась на "Мисс Украина Вселенная-2018"

Киевлянка Яна Беляева, бизнесвумен и участница "Мисс Украина Вселенная-2018", которая была замечена в одном из клубов столицы в компании мужа исполнительницы Ани Лорак, получила на конкурсе красоты приз зрительских симпатий.

Как сообщает "КП в Украине", после дефиле в бикини и вечерних платьях Беляева прошла в топ-9 финалисток и проявила себя в интеллектуальном конкурсе.

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" в этом году оказался как никогда любопытным для прессы. Среди участниц оказалось сразу несколько известных имен: это и свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая, и участница шоу "Холостяк" Галина Присташ, а также героиня ролика с изменой мужа Ани Лорак, киевлянка Яна Беляева.

Отмечается, что Беляева пришла на конкурс с группой поддержки, каждый выход девушки на подиум сопровождался особенно бурными аплодисментами. Однако в пятерку финалисток участница не попала, лишь получила приз зрительских симпатий. Анна Дурицкая стала четвертой вице-мисс Украина Вселенная 2018, звание второй вице-мисс досталось Валерии Рябченко, первой - Наталии Болюх. Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018" стала 23-летняя одесситка Карина Жосан.

Напомним, в конце июля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании эффектной киевлянки. Пара в отсутствие звезды провела вечер в киевском караоке-клубе, не стесняясь нежностей и не скрывая близких отношений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ани Лорак впервые после скандала с изменой супруга высказалась в сети о ситуации в ее жизни.