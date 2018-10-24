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''Любите всех'': Седокова пикантно засветила роскошную грудь перед фанами

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Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала свою пышную грудь.

Исполнительница опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, где позирует в наряде с экстремально глубоким вырезом в зоне декольте.

"Любите всех, доверяйте немногим", - интригующе подписала снимок Анна, таким образом процитировав знаменитого поэта Уильяма Шекспира.

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Примечательно, что Седокова не разрешила фанатам обсуждать фотографию на ее странице, заблокировав функцию комментариев. Вероятно, из-за нападок пользователей, которые часто критикуют ее за слишком развязное поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пошлое фото с очередным мужчиной, за что была раскритикована фанатами.

Персона
Анна Седокова
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