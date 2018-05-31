Любимый актер Путина угодил в ЛГБТ-скандал

Известный своими скандальными выходками российский артист Алексей Панин, который называет себя любимым актером президента России Владимира Путина, угодил в очередной конфликт.

Он посмеялся над патриотическими высказываниями россиян, вызвав шквал критики в свой адрес. Скандальный пост был опубликован в Instagram-аккаунте Панина.

"Не позволим всяким геям и лесбиянкам развалить нашу могучую Россию! Мы великий народ! Не надо "зас*рать" мозги нашим детям! Мы и без вас, что хочешь, заср*м! РОССИЯ ВПЕРЁД!" - написал актер.

В посте Панин разместил фотоколлаж, на первой части которого сидят несколько молодых девушек с символикой ЛГБТ-активистов, а во второй – молодые люди в форме ВДВ, которые сидят на улице среди разбросанного мусора.

Запись вызвала бурную реакцию у подписчиков актера. Они начали возмущаться, почему же Панин до сих пор живет в РФ, а не переезжает в любую свободную страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали скандальные голые фото Панина, который в женском нижнем белье прогулялся по улице. Потом в сети разместили гей-порно с участием Панина. Кроме того, актер засветился на видео для взрослых вместе с собакой.