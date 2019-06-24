"Лысый в деле": в сети разгорелись споры из-за дочки Кошевого на шоу "Голос. Діти"

В воскресенье, 23 июня, на вокальном проекте "Голос. Діти-5" (этап "Бои") выступила Варвара Кошевая – дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Девочка сумела пройти в следующий этап шоу, что вызвало горячие споры в сети.

Так, 11-летняя Варя вместе с участниками Артемом Шойжоловым и Софией Иванько исполнила песню "Дим" группы "Время и Стекло". Ролик с номером опубликован на официальном канале детского "Голоса" на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Читайте также все подробности вокальных боев на "Голос. Діти-5".

Варвара Кошевая "1+1"

В итоге в тройке выступающих, по мнению жюри, лучшей стала именно Кошевая, что возмутило многих пользователей сети.

Так, в комментариях под роликом поклонники проекта указали, что девочка прошла только благодаря влиянию своего знаменитого отца, и самостоятельно она не смогла бы продолжить участие в шоу.

Другие же заступились за 11 летнюю Варвару, из-за чего в сети разгорелись жаркие споры.

Варвара Кошевая YouTube

"Наверное, специально выбрали композицию, которая не смогла раскрыть вокальные данные остальных участников. Артем и София были намного лучше – Варя слабее. Сразу было понятно, что Кошевую "просунут". И "Рассмеши комика", и "Голос". Видно, что "лысый" в деле", – возмутились поклонники шоу.

"Чего-то все напоминает российскую версию "Голоса" с дочкой Алсу. Будем честны, дочь нашего любимого комика, в отличие от дочери Алсу, петь умеет... Но совсем не лучше других претендентов в данной тройке...Она явно уступает второй девочке", – добавили другие.

"Варя все равно сильна и достойна, чтобы не писали. Что же вы все такие злые-то. Если бы ее отец хоть как то участвовал в том, что она прошла дальше в этом сезоне, так что же тогда она в прошлом сезоне не прошла? Я думаю, что Варечка очень сильно постаралась", – поспорили фанаты Кошевой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11-летняя Варвара Кошевая выступала в третьем эфире пятого сезона проекта "Голос. Діти" с песней Кристины Агилеры Fall In Line и довела до слез своего отца Евгения Кошевого.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.