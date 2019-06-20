"Лучше отдам животным": Алибасов серьезно поскандалил с сыном после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", серьезно поскандалил со своим единственным сыном Бари-младшим. Он обвинил наследника в том, что тот наживался на его трагедии.
Из-за конфликта Алибасов-старший лишил сына наследства и заявил, что лучше свое имущество отдаст в приюты для животных, пишет "Комсомольская правда".
Бари Алибасов с сыном
Журнал "Домашний Очаг"
Ранее, еще лежа в больнице, Алибасов переписал завещание, согласно которому его сыну должно было достаться роскошное жилье отца в Мерзляковском переулке Москвы: девятикомнатные апартаменты площадью 220 кв. м и две квартиры поменьше – по 100 квадратов. Стоимость недвижимости, по слухам, превышает 10 миллионов долларов.
"Я знаю, что мой сын пытается заработать на моей болезни. Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Лучше отдам животным в приюты", – рассказал продюсер.
Бари Алибасов с сыном в больнице после отравления
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыканту потребуется длительное лечение.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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