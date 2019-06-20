"Лучше отдам животным": Алибасов серьезно поскандалил с сыном после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", серьезно поскандалил со своим единственным сыном Бари-младшим. Он обвинил наследника в том, что тот наживался на его трагедии.

Из-за конфликта Алибасов-старший лишил сына наследства и заявил, что лучше свое имущество отдаст в приюты для животных, пишет "Комсомольская правда".

Бари Алибасов с сыном Журнал "Домашний Очаг"

Ранее, еще лежа в больнице, Алибасов переписал завещание, согласно которому его сыну должно было достаться роскошное жилье отца в Мерзляковском переулке Москвы: девятикомнатные апартаменты площадью 220 кв. м и две квартиры поменьше – по 100 квадратов. Стоимость недвижимости, по слухам, превышает 10 миллионов долларов.

"Я знаю, что мой сын пытается заработать на моей болезни. Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Лучше отдам животным в приюты", – рассказал продюсер.

Бари Алибасов с сыном в больнице после отравления Комсомольская правда

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