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Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам откровенное фото, на котором демонстрирует свою обнаженную "пятую точку".

Пикантный снимок Настя опубликовала на своей странице в Instagram, чем привела в замешательство своих почитателей.

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Многие сравнили ее с американской звездой Ким Кардашьян, в то время как другие отметили, что подобное сравнение является неуместным.

"Ким нервно курит в сторонке", - отметили фолловеры Каменских и добавили, что фигура Насти является лучшей, так как она - более натуральна.

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

"До Ким вам далековато", - возразили другие подписчики.

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

Лучше Кардашьян? Каменских вызвала споры в сети обнаженным снимком

OBOZREVATEL решил поинтересоваться у читателей, кого из знаменитостей они считают более привлекательными.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно певица Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню "Lomala", из-за которого ее подняли на смех фанаты в сети.

Персоны
Настя Каменских (NK)Ким Кардашьян
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