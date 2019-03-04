''Лучше, чем у Ким'': Каменских в белье засветила сексуальные формы

Украинская поп-дива Настя Каменских похвасталась своим поклонникам сексуальным фото в белье.

На личной странице в Instagram певица продемонстрировала подтяную фигуру. В комментариях фолловеры звезды вспомнили ее новый хит "Попа Как У Ким".

Всего за несколько часов пост Каменских собрал более 100 тыс. лайков. В комментариях подписчики звезды похвалили формы ее тела.

"Настя, вы очень красивая", "Суперсексуальная", "Попа лучше, чем у Ким", "Настя, раскройте секрет вашего похудения, завидую вашей фигуре", - обратились к певице под снимком. Примечательно, что ранее артистка уже публиковала фотографии из этой фотосессии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала в сети очередной откровенный снимок, вызвав споры в сети.

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