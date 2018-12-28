''Лучшая из их песен'': группа ''Время и Стекло'' порадовала фанов новым треком

Украинские хитмейкеры "Время и Стекло" представили в сети новый трек "Финальные титры", который станет саундтреком комедии "Я, ты, он, она" юмористической студии "95 Квартал". Одну из главных ролей в картине сыграла солистка группы Надя Дорофеева.

Аудиозапись была опубликована на официальном канале группы 27 декабря. В комментариях трек назвали лучшей песней "Время и Стекло" на данный момент (песню слушайте ниже).

Автор текста песни — продюсер Алексей Потапенко (Потап), а участник "Время и Стекло" Позитив создавал аранжировку.

"Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара любящих друг друга людей, которые по каким-то причинам не могут быть вместе, но и не могут расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад", — отметил солист группы.

"Так случилось, что я поставила ее демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком. Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100% ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть "Я, ты, он, она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры", — прокомментировала трек солистка Надя Дорофеева.

Нетипичную для группы песню успели оценить несколько тысяч пользователей сети, более тысячи из них отметили запись лайком, и чуть более 10-ти тысяч отметили, что песня им не понравилась.

"Боже, до слез, пока лучшее из ваших новых песен", "Очень красивая и душевная песня, кто любит, тот поймет", "Шедеврально", — пришли в восторг слушатели.

В дискуссиях поклонники группы указали, что к песне необходимо снять клип. Намерены ли авторы сопроводить ее видеорядом, на данный момент не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" стала первой украинской группой по количеству просмотров. Так, их клип на песню "Имя 505" набрал больше 200 миллионов просмотров на YouTube.