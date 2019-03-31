"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым.
Так, Лазарев опубликовал в Istagram интимное фото, на котором артист позирует на кровати абсолютно без одежды.
"Good Morning, Beautiful World … Доброе утро, красивый мир", — подписал Сергей снимок.
Лазарев и Лорак
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Фанаты артиста бурно отреагировали на горячую фотографию Лазарева, предположив, что его фотографировала именно украинка Ани Лорак.
"Сергей начинает шалить перед днем рождения! А кто же вас фоткал?" – спросили фанат.
"Фоткала Лорак, неплохой из Каролины фотограф", – с уверенностью отметили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.
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