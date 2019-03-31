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"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

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Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым.

Так, Лазарев опубликовал в Istagram интимное фото, на котором артист позирует на кровати абсолютно без одежды.

"Good Morning, Beautiful World … Доброе утро, красивый мир", — подписал Сергей снимок.

Лазарев и Лорак

Лазарев и Лорак

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''Лазарев подарил?'' Лорак поставила фанатов в замешательство новым снимком

Фанаты артиста бурно отреагировали на горячую фотографию Лазарева, предположив, что его фотографировала именно украинка Ани Лорак.

"Сергей начинает шалить перед днем рождения! А кто же вас фоткал?" – спросили фанат.

"Фоткала Лорак, неплохой из Каролины фотограф", – с уверенностью отметили другие.

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

"Лорак фотографировала": абсолютно голый Лазарев взбудоражил сеть смелым снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Сергей ЛазаревАни Лорак
Тег
Новости России
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