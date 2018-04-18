Лопнули штаны: Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире

Известная американская поп-певица Кэти Перри, которая является жюри проекта American Idol (аналог украинского "Х-Фактора"), оконфузилась в прямом эфире шоу (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Во время обсуждения выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающим коллегам она пояснила, что у нее лопнули штаны. Видео курьеза было опубликовано на YouTube-канале Entertainment Tonight.

Сама певица не особо постеснялась произошедшего. Более того, звезда встала и повернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся часть тела. Ее со-ведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть наготу певицы, но не успел.

Посмотреть видео курьеза можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кэти Перри упала прямо на сцене проекта American Idol.