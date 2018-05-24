Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой - певица родила девочку.

Роды 35-летней артистки состоялись в Лос-Анджелесе. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице Лободы в социальной сети Facebook.

"Светлана Лобода родила дочь. Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично", - сказано в сообщении.

Рожала артистка в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Стоимость родов в медучреждении обошлась Лободе примерно в 50 тысяч долларов.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

При рождении ребенок Светланы получил американское гражданство.

Перед родами Лобода жила в роскошной частной вилле в Лос-Анджелесе. При этом певица не теряла времени и продолжала заниматься творчеством. Она проводила время за роялем и писала новые песни.

Долго отдыхать после родов артистка не намерена. По ее словам, в Лос-Анджелесе у нее уже давно назначены съемки, запись альбома, а также идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью.

Напомним, в марте 2018 года Лобода объявила о своей беременности со сцены Кремля и ушла в небольшой отпуск.

Перед этим СМИ начали распространять информацию, что Светлана беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях. Однако сама артистка имя отца своего второго ребенка не раскрывает.

Незадолго до родов в сети начали распространять информацию о том, что Тилль Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.

Напомним, Лобода воспитывает семилетнюю дочь Еву от хореографа Андрея Царя.

растём ❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 1:34 PDT

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