Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой - певица родила девочку.
Роды 35-летней артистки состоялись в Лос-Анджелесе. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице Лободы в социальной сети Facebook.
"Светлана Лобода родила дочь. Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично", - сказано в сообщении.
Рожала артистка в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.
Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Стоимость родов в медучреждении обошлась Лободе примерно в 50 тысяч долларов.
Светлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
При рождении ребенок Светланы получил американское гражданство.
Перед родами Лобода жила в роскошной частной вилле в Лос-Анджелесе. При этом певица не теряла времени и продолжала заниматься творчеством. Она проводила время за роялем и писала новые песни.
Долго отдыхать после родов артистка не намерена. По ее словам, в Лос-Анджелесе у нее уже давно назначены съемки, запись альбома, а также идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью.
Напомним, в марте 2018 года Лобода объявила о своей беременности со сцены Кремля и ушла в небольшой отпуск.
Перед этим СМИ начали распространять информацию, что Светлана беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях. Однако сама артистка имя отца своего второго ребенка не раскрывает.
Незадолго до родов в сети начали распространять информацию о том, что Тилль Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.
Напомним, Лобода воспитывает семилетнюю дочь Еву от хореографа Андрея Царя.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта украинская певица Джамала родила первенца.