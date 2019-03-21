Лобода случайно показала полностью голую грудь: опубликовано видео

Украинская певица, живущая в России, секс-символ эстрады Светлана Лобода случайно засветила голую грудь перед публикой.
Так, звезда продемонстрировала поклонникам своеобразную разминку перед концертом, в ходе которой она несколько раз сверкнула обнаженным бюстом. Видео, опубликованное звездой в Instagram нарвалось на яростную критику со стороны фолловеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На видео певица позирует в ярком блестящем боди с глубоким декольте, обнажающим половину груди. Образ звезда дополнила массивной красной шубой.
Светлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Лобода поставила руки на талию, и отводила плечи назад и вперед. Пользователи отметили, что во время выполнения этого упражнения заметили, что грудь звезды откровенно обнажается – в ролике неоднократно мелькают ее соски.
Фолловеры жестко раскритиковали Лободу, написав, что она переборщила с пластическими операциями и теперь ее грудь выглядит, словно пластмассовая.
Лобода оголила грудь
Скриншот из видео в Instagram
Лобода оголила грудь
Скриншот из видео в Instagram
"Имплантаты по ребрам ездят! Это видео о сосках, или о пластмассовой груди? Прикройте вымя!" – резко отметили многие фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода существенно повысила стоимость своего выступления в России, превысив гонорары даже самых популярных российских звезд, в том числе и "короля сцены" Филиппа Киркорова.
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